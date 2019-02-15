Прямой эфир

Укравший сэндвич словенский депутат лишился мандата

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Дарий Крайчич, представлявший в парламенте Словении партию «Список Марьяна Шареца», вынужден был сложить мандат после того как стал участником скандала с кражей сэндвича из магазина, сообщает 14 февраля местное издание Reporter.

По словам депутата, кража произошла случайно и была первой в его жизни. Попытавшись совершить покупку в супермаркете, он заметил, что продавцы разговаривают и игнорируют его. Тогда он решил проверить систему безопасности магазина и ушел, не оплатив покупку.

О своем поступке он рассказал коллегам, которые лишь посмеялись над ситуацией. Но глава фракции Бран Голубович осудил Крайчича, который в итоге был вынужден уйти из парламента.

«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию», — сказал Голубович.

В ноябре прошлого года сотрудники Росгвардии задержали в Оренбурге вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Перед этим в Якутии осудили воров, которые обокрали больницу и оставили там записку «Простите, пожалуйста».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китаец украл $1 млн из-за ошибки в банкоматах
Из воинской части на Украине украли американскую военную технику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017