Укравший сэндвич словенский депутат лишился мандата

Депутат Дарий Крайчич, представлявший в парламенте Словении партию «Список Марьяна Шареца», вынужден был сложить мандат после того как стал участником скандала с кражей сэндвича из магазина, сообщает 14 февраля местное издание Reporter.

По словам депутата, кража произошла случайно и была первой в его жизни. Попытавшись совершить покупку в супермаркете, он заметил, что продавцы разговаривают и игнорируют его. Тогда он решил проверить систему безопасности магазина и ушел, не оплатив покупку.

О своем поступке он рассказал коллегам, которые лишь посмеялись над ситуацией. Но глава фракции Бран Голубович осудил Крайчича, который в итоге был вынужден уйти из парламента.

«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию», — сказал Голубович.

В ноябре прошлого года сотрудники Росгвардии задержали в Оренбурге вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Перед этим в Якутии осудили воров, которые обокрали больницу и оставили там записку «Простите, пожалуйста».