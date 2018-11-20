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В Якутии осудили воров, оставивших на месте преступления записку с извинениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Якутии вынесли приговор трем безработным мужчинам, которые обокрали больницу и оставили там записку «Простите, пожалуйста». Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Инцидент произошел в июле текущего года. Подсудимые похитили из Оленёкской центральной больницы (Оленёкский эвенкийский национальный район Якутии) деньги, системный блок компьютера и тонометры. Кроме того, мужчины обокрали магазин, забрав из него крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Отмечается, что причиненный ущерб составил более 310 тыс. рублей.

Одному из подсудимых, который ране был судим и освободился условно-досрочно, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Его сообщников приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

16 ноября в Казани были задержаны семь работников магистрального почтового центра, подозреваемых в кражах посылок. По данным полиции, они похищали наиболее ценные коробки, где были мобильные телефоны, портативные зарядные устройства и прочая электроника.

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