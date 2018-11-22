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В Оренбурге задержали уснувшего на месте преступления вора

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Об этом 22 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 20 ноября. Мужчина пробрался в офисное здание, похитил из сейфа 140 тыс. рублей, а также успел зайти еще в несколько кабинетов, дверные замки которых вскрывал гвоздодером. В это время охрана зафиксировала проникновение в здание постороннего лица и вызвала правоохранителей.

Вора нашли спящим в кожаном кресле в одном из кабинетов офисного здания. В его отношении полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Также отмечается, что злоумышленник был ранее судим и находился в розыске.

20 ноября сообщалось, что в Якутии осудили воров, которые обокрали больницу и оставили там записку «Простите, пожалуйста». Кроме того, мужчины обокрали магазин, забрав из него крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Отмечается, что причиненный ущерб составил более 310 тыс. рублей.

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