В Оренбурге задержали уснувшего на месте преступления вора

В Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Об этом 22 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 20 ноября. Мужчина пробрался в офисное здание, похитил из сейфа 140 тыс. рублей, а также успел зайти еще в несколько кабинетов, дверные замки которых вскрывал гвоздодером. В это время охрана зафиксировала проникновение в здание постороннего лица и вызвала правоохранителей.

Вора нашли спящим в кожаном кресле в одном из кабинетов офисного здания. В его отношении полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Также отмечается, что злоумышленник был ранее судим и находился в розыске.

20 ноября сообщалось, что в Якутии осудили воров, которые обокрали больницу и оставили там записку «Простите, пожалуйста». Кроме того, мужчины обокрали магазин, забрав из него крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Отмечается, что причиненный ущерб составил более 310 тыс. рублей.