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Китаец украл $1 млн из-за ошибки в банкоматах

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Фото: TASS/ZUMA
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Китайский программист Цинь Цишень обнаружил уязвимость банкоматов Huaxia Bank и благодаря ей заполучил $1 млн, пишет The South China Morning Post.

43-летний мужчина занимался программированием в отделе разработки Huaxia Bank. Вскоре он выяснил, что банкоматы этой кредитной организации «не замечают» выдачу наличных после полуночи. В результате китаец снял со счетов Huaxia Bank более 7 млн юаней ($1 млн).

Примечательно, что банк целый год не замечал потерю. 

Сам Цищень большую часть полученных денег положил на свой банковский счет, а остальное вложил в фондовый рынок.

Банк нашел уязвимость и обратился в полицию. Мужчина вернул все деньги, и кредитная организация попросила закрыть дело. Однако китайский суд отказался прекращать расследование. Теперь программисту грозит 10,5 лет тюрьмы.

В декабре прошлого года полиция Британии объявила в розыск двойника премьер-министра Терезы Мэй, которая предположительно украла деньги, снятые жительницей города Буши Хит в банкомате.

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