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Адвокат сообщил о поддельной подписи Родченкова на семи из девяти документах МОКа

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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На семи из девяти документов, поданных Международным олимпийским комитетом (МОК) с подписью экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, эта подпись является поддельной. Об этом во вторник, 3 марта, рассказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

По его словам, помимо текста, российской стороне была представлена страница с нотариальным заверением подписи Родченкова. «Мы же, посмотрев то, что было представлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается, что господин Родченков не подписывал ни одного из тех аффидевитов, которые были представлены», — отметил адвокат.

Так он прокомментировал заявление международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. Как добавил Панич, все экспертные заключения и подозрения были правильными.

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Он напомнил о заявлении Родченкова о согласии на использование его электронных подписей. Но, по мнению адвоката, «такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты, потому что эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти».

«Тот вывод, который был сделан экспертами-почерковедами, он предполагал, что в ряде случаев другое лицо подписывалось за Родченкова, а в некоторых случаях это было некое копирование, то есть использование электронной подписи. Group-IB оценивала именно те документы, где предположительно использовалась электронная подпись», — объяснил он. Выводы, сделанные компанией, подтверждены заявлением Родченкова тем документом, который получен в качестве заявления, сказал адвокат спортсменок.

Как «Известиям» пояснили в Group-IB, в проверенных компанией PDF-файлах много страниц, но есть две, на которых имеется изображение подписи господина Родченкова.

«Это изображение полностью идентично в одном и другом файле. Возможно, это изображение подписи скопировали из одного файла в другой, возможно, просто вставили из третьего источника», — объяснил заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин. По его мнению, у кого-то имеется изображение с подписью Родченкова. Этот человек может вставлять его в любые документы, выдавая их за подписанные.

Ранее во вторник Панич заявил, что МОК согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

2 марта МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова. В комитете отказались комментировать эту информацию, несмотря на то что эксперты подтвердили подделку подписей.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет и начал рассмотрение в марте 2020 года.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

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