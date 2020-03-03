Песков прокомментировал вопрос о подлинности подписей Родченкова на документах МОКа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о подлинности подписей информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, заявил, что это не вопрос Кремля.

«Это вопрос наших спортивных властей», — отметил он во вторник, 3 марта. По словам представителя Кремля, эта информация заслуживает «самого пристального внимания».

Накануне специалисты международной компании Group-IB подтвердили подделку подписей бывшего главы «Антидопингового центра» Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.

Эксперты сравнили показания Родченкова, которые рассматриваются Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу российских биатлонисток. На некоторых их страницах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. Они могли быть скопированы или извлечены из других файлов, отметили в компании.

После этого суд потребовал предоставить ответ и соответствующие доказательства со стороны МОКа на следующем заседании 3 марта.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции спортсменок суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе.

В феврале 2018 года биатлонистки подали иск к Родченкову. Каждая из спортсменок потребовала компенсацию в размере $10 млн.