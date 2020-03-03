Сотрудницу банка подозревают в оформлении лишних кредитов в Рассказово

В Тамбовской области задержали сотрудницу банка, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, женщина оформляла на клиентов кредиты с увеличенной суммой.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудница банка в Рассказово пользовалась малограмотностью граждан и просила их передавать SMS-коды и пароли от личных кабинетов. На каждого клиента женщина оформляла кредит на 10–20 тыс. рублей больше, чем тот просил. Излишки денег подозреваемая присваивала с помощью кодов доступа. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Всего выявлено девять случаев обмана граждан. Сотрудники полиции проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным случаям мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали группу лжеэкстрасенсов по делу о мошенничестве. Злоумышленники предлагали услуги потомственной целительницы, которая якобы могла помочь в решении проблем с личной жизнью и деньгами. Стоимость первого сеанса составляла от 20 до 30 тыс. рублей, в дальнейшем клиентов просили перечислить от 50 до 850 тыс. рублей. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.