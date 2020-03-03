Мошенники крадут бонусные баллы с карт россиян

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт. Количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц. Бонусы легко монетизировать, также ими можно оплатить 50% от покупки. Баллы в основном крадут «начинающие» мошенники или сотрудники магазинов и call-центров. В итоге доверие клиентов к таким программам падает. Розничные сети теряют не менее 2–3 млн рублей ежемесячно.