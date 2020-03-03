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Лавров обсудил безопасность на Балтике с главой МИД Финляндии

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Фото: ТАСС/Белоусов Виталий
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил во вторник, 3 марта, ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и предложения Москвы для НАТО со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

«Мы подробно говорили о ситуации в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте реализации инициативы президента Финляндии о мерах доверия в этом районе», — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства телеканал «Звезда».

По словам российского министра, Москва не видит решения проблем на Балтике военными методами и предложения российской стороны членам Североатлантического альянса по вопросам безопасности остаются на столе.

Также глава МИД РФ отметил, что отсутствие ответа со стороны НАТО на предложения России по вопросам безопасности и укреплению мер доверия свидетельствует о нежелании альянса сотрудничать с Москвой для деэскалации напряженности.

29 февраля министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак сообщил, что стартовали крупнейшие за последние годы учения НАТО Defender Europe 2020.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения альянса не направлены против России.

В апреле-мае текущего года НАТО планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). Эти масштабные военные учения пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

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