Роскачество обнаружило в губной помаде опасные вещества

Специалисты Роскачества обнаружили в помаде опасные вещества. Выяснилось, что производители добавляют в косметическое средство кадмий и никель. В больших концентрациях эти металлы могут быть опасны. При длительном использовании этих веществ в большой концентрации может появиться аллергия. Специалисты протестировали 20 российских и зарубежных брендов. Химические элементы оказались как в дешёвых, так и в дорогих товарах. Эксперты отметили, что наличие в губной помаде никеля и кадмия никак не регулируется, однако их не должны использовать вовсе. По их мнению, металлы могут попасть в продукт из красителей. В остальном специалисты не нашли превышения микроорганизмов, грибов, кишечной или синегнойной палочки. У шести марок обнаружили нарушения с герметичностью упаковки. У части брендов была неверная маркировка — индикатор с цветом либо отсутствовал, либо не соответствовал экземпляру.