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Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Девочка скончалась на уроке плавания в гимназии №1 в Чебоксарах. Инцидент произошел 3 марта, когда занятия проходили у параллели 7 классов.

Портал «PRO Город» со ссылкой на очевидца сообщает, что 13-летней школьнице стало плохо во время плавания. Учитель заметил неладное и вытащил ребенка из воды, после чего у девочки пошла пена изо рта.

«Школьница упала в обморок и ударилась об стенку. Вызвали скорую. Медики приехали быстро и примерно 20 минут пытались ее откачать. Спасти жизнь ученицы не удалось», — рассказал собеседник портала.

На место приехали сотрудники полиции и уже опросили классного руководителя школьницы. После того, как тело девочки увезли, в гимназии продолжились занятия.

Источник сайта kp.ru допускает, что ученица могла страдать от какого-либо заболевания.

Информацию о происшествии подтвердили в управлении Следственного комитета по Чувашии. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, назначена судмедэкспериза. Предстоит выяснить, можно ли было девочке по состоянию здоровья заниматься в бассейне, говорится на сайте ведомства.

Ранее в этот день первоклассники одной из московских школ получили ожоги глаз из-за применения в кабинете кварцевых ламп. Известно, что педагог использовала облучатель открытого типа, что является нарушением. Учительницу ждет увольнение.

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