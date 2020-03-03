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В московской школе уволят учителя после ЧП с ожогами глаз у детей

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Учительницу первого класса московской школы № 1415 уволят после того, как несколько ее учеников получили ожоги глаз в результате применения кварцевых ламп, сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного департамента образования.

Инцидент произошел 2 марта. Педагог для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением. Дело в том, что использоваться могут только устройства закрытого типа.

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«После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства», — добавили в департаменте.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились несколько детей и после обследования их отпустили домой. Четверо учеников уже вернулись к занятиям.

«В школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности», — заключили в департаменте.

Ранее 3 марта сообщалось, что из-за применения кварцевых ламп в школе № 1415 ожоги глаз получили 25 первоклассников. Главное следственное управление Следственного комитета России по столице начало проверку.

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