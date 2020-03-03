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Двух девочек изъяли из многодетной семьи мигрантов в Красноярске

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Фото: РЕН ТВ
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Двух девочек изъяли из семьи нелегальных мигрантов в Красноярске. Ранее в Сеть попало видео, на котором дети идут по улице, при этом одеты они не по погоде.

Ролик распространил «ТВК Красноярск». На кадрах видно, что девочки бегут без верхней одежды и в обуви не по погоде, при этом на улице лежит снег. Их за руку ведет мужчина, на котором теплая одежда.

Правоохранители установили, что на видео попала семья, приехавшая из ближнего зарубежья. Как выяснилось, девочки выбежали на улицу в момент, когда их мать кормила грудного ребенка, детей повел домой их родственник.

На сайте краевого управления МВД говорится, что семья проживает в неудовлетворительных условиях, у детей практически нет одежды и обуви, а еды недостаточно. Кроме того, несовершеннолетние не стоят на учете в медучреждениях, а их мама находится на территории РФ незаконно.

На данный момент девочки находятся в специальных учреждениях, информация передана органам опеки. На их мать и отца составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). На женщину также составлен протокол о нарушении правил пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ).

Ранее в этот день стало известно о жительнице Ставрополья, которая попыталась продать своего новорожденного ребенка за 50 тыс. рублей. В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело, ее мотивы выясняются.

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