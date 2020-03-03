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В Кремле отреагировали на случаи экстренных посадок самолетов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об экстренных посадках самолетов из-за угрозы «минирования». Об этом он рассказал журналистам во вторник, 3 марта.

Он отметил, что экстренные посадки бортов при угрозе безопасности — распространенная мировая практика. Это, как заверил пресс-секретарь, стандартные меры предосторожности.

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, если речь не идет о подтвержденных случаях», — добавил Песков.

Ранее в этот же день сразу два российских самолета, которые выполняли межрегиональные рейсы, были вынуждены совершить экстренные посадки.

В первом случае борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Экипаж принял решение о посадке после анонимного сообщения о «минировании».

Во втором случае воздушное судно S7, летевшее из Новосибирска в Москву, спешно остановилось в аэропорту Перми. Причина — аналогичная: анонимные данные о «минировании».

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