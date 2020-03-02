В МВД предложили оснастить проводников и стюардесс видеорегистраторами

Правоохранительные органы предложили обеспечить стюардесс в самолетах и проводников в поездах видеорегистраторами. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров в интервью газете «Гудок».

«Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации», — заявил Шаробаров.

Он отметил, что контролеры в электропоездах уже носят регистраторы на форменной одежде.

«Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише», — добавил Шаробаров.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2019 году с поездов дальнего следования было снято более 16 тыс. пассажиров, которые нарушали общественный порядок или находились в состоянии алкогольного опьянения.

22 января жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета авиакомпании Pegas Fly, направлявшегося в Дубай. Женщина успокоилась только после того, как несколько пассажиров связали ей руки скотчем.