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Пассажиры поездов назвали свои предпочтения в еде

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Фото: TASS/Zuma/Maria Consiglia Izzo
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Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, как пассажиры оценивают новый сервис РЖД — доставку еды из ресторанов и кафе к поезду, а также какие блюда они предпочитают в дороге.

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Отмечается, что в опросе приняло участие 2 тыс. респондентов. Каждый второй опрошенный относится к этой услуге положительно и планирует ей пользоваться.

Согласно результатам опроса, самыми популярными блюдами среди респондентов оказались пицца и роллы, их собираются заказывать 23% опрошенных. На втором месте домашняя еда — 17%, а блюда китайской или вьетнамской кухни оценят 5% респондентов.

Как показал опрос, курьер, доставляющий алкогольные напитки, будет более востребован, чем тот, кто принесет чай или кофе. Тех, кто не планирует воспользоваться новой услугой, — 41%. 37% из них сказали, что привыкли брать еду из дома, а 4% — питаются в вагоне-ресторане.

В августе Туту.ру опубликовал результаты опроса россиян о достоинствах и недостатках поездов, согласно которым большинство пассажиров выразили недовольство отсутствием Wi-Fi и розеток, а также дребезжащими сейфами и узкими полками. Вместе с тем опрошенные высоко оценили вежливость проводников, продукты питания и свежую прессу в поездах.

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