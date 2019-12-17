РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

Российские железные дороги» обновили интерьеры высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь десятилетия их запуска. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили. Кроме того, теперь каждое кресло оснастили розетками и USB-разъемами, на окнах появились затемняющие шторы, а освещение будет регулироваться в зависимости от времени суток.

Также для детей организована отдельная игровая зона и специализированные места для размещения детских колясок в десятом вагоне, а в туалете девятого вагона появился пеленальный столик.

В бизнес-классе заменены кресла и добавлены два купе-сьюта (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками). Кроме того, поменялся интерьер вагона-бистро, появились дополнительные устройства зарядки для телефонов на столиках и отдельная зона для индивидуальных переговоров.

8 ноября сообщалось, что среди туристов из Китая постоянно растет популярность поездов «Сапсан». Составы перевезли порядка 300 тыс. китайских туристов с января по октябрь 2019 года.