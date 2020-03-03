Прямой эфир

Skoda представила новое поколение Octavia RS

0
Фото: Skoda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda представила лифтбэк и универсал Octavia RS нового поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 3 марта, модель получила светодиодные противотуманные фары, 18-дюймовые черные легкосплавные диски. Фирменная решетка радиатора, воздуховоды, диффузор на переднем бампере, аэродинамические элементы, диффузор на заднем бампере, а также окантовка окон выполнены в черном цвете.

В салоне установлено многофункциональное трехспицевое спортивное рулевое колесо и кожаные сиденья.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,4-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность агрегата составляет 245 л.с. От от 0 до 100 км/ч разгон машины составляет 7,3 с. Максимальная скорость достигает 225 км/ч. Также в Европе модель предложат с гибридными моторами мощностью 110, 150 и 204 л.с.

26 февраля сообщалось, что с конвейера завода компании Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) сошел семимиллионный автомобиль семейства Octavia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км
В России появится новый сервис информирования водителей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020