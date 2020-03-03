Skoda представила новое поколение Octavia RS

Чешская компания Skoda представила лифтбэк и универсал Octavia RS нового поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 3 марта, модель получила светодиодные противотуманные фары, 18-дюймовые черные легкосплавные диски. Фирменная решетка радиатора, воздуховоды, диффузор на переднем бампере, аэродинамические элементы, диффузор на заднем бампере, а также окантовка окон выполнены в черном цвете.

В салоне установлено многофункциональное трехспицевое спортивное рулевое колесо и кожаные сиденья.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,4-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность агрегата составляет 245 л.с. От от 0 до 100 км/ч разгон машины составляет 7,3 с. Максимальная скорость достигает 225 км/ч. Также в Европе модель предложат с гибридными моторами мощностью 110, 150 и 204 л.с.

26 февраля сообщалось, что с конвейера завода компании Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) сошел семимиллионный автомобиль семейства Octavia.