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BMW выпустит электромобиль с запасом хода 600 км

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Фото: BMW
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Немецкая компания BMW планирует в третьем квартале 2021 года начать серийное производство нового электромобиля i4. Об этом 3 марта сообщает Autocar.

Новинка внешне будет напоминать модель BMW 4 серии Gran Coupe. Автомобиль получит длинную колесную базу, ниспадающую линию крыши, короткие передний и задний свесы, а также светодиодную оптику.

Европейским покупателям электрокар BMW i4 предложат с электромотором мощностью 523 л.с., а также с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового автомобиля без подзарядки составит около 600 км. Разгон до 100 км/ч займет всего четыре секунды.

Основным конкурентом электромобиля BMW i4 на европейском рынке станет Tesla Model 3.

16 января сообщалось, что BMW прекратит выпуск гибридного купе и родстера i8.

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