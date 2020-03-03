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Два человека пострадали в ДТП с участием легковушек и грузовика на МКАД

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Два человека получили травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей и грузовика на МКАД. Об этом 3 марта сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

ДТП произошло утром 3 марта на 90-м км МКАД на внутренней стороне. В результате столкновения трех легковушек и «Газели» пострадали два человека. Как пишет «Федеральное агентство новостей», их срочно госпитализировали.

Движение на участке, где произошел инцидент, оказалось сильно затруднено из-за перекрытия двух полос, пишет «Москва 24». На месте работали сотрудники ГИБДД.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в ГИБДД назвали проблемные регионы по снижению смертности в ДТП.

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