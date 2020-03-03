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Буттиджич заявил о поддержке Байдена в президентской гонке

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Бывший кандидат на пост президента США от демократов Пит Буттиджич, вышедший из предвыборной гонки накануне, заявил о том, что будет поддерживать бывшего вице-президента Джо Байдена. Соответствующее сообщение он оставил 3 марта на официальной странице в Twitter.

«Единственный способ победить Трампа — это политика, которая отражает порядочность американского народа. Это то, что мы стремились практиковать в моей кампании, и это то, что Джо Байден практиковал всю свою жизнь», — пишет Буттиджич.

Он добавил, что гордится тем, что поддерживает бывшего вице-президента и предлагает избирателям сделать его следующим американским лидером.

Свою позицию экс-кандидат закрепил, выступив на митинге сторонников Байдена, прошедшем в Далласе.

В воскресенье, 1 марта, представитель Пита Буттиджича в разговоре с телеканалом NBC объявил о его выходе из президентской гонки.

Буттиджич вступил в предвыборную борьбу в апреле 2019 года. 5 февраля ему удалось одержать победу на кокусах в штате Айова, в Нью-Гэмпшире он занял второе место, в Неваде довольствовался третьим, а в Южной Каролине не смог войти в тройку лидеров и стал четвертым.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев, действующий американский лидер Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.

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