Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Пита Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии. Об этом сообщил в воскресенье, 1 марта, его представитель телеканала NBC.

Предполагалось, что политик должен был отправиться в Техас, но вместо этого он вернется в Индиану, где планирует сделать заявление в воскресенье вечером (по местному времени).

Накануне Буттиджич получил всего 2% голосов афроамериканцев в Южной Каролине, что, вероятно, усилило сомнения в его способности заручиться поддержкой избирателей в одном из самых важных избирательных округов партии.

Буттиджич вступил в предвыборную борьбу в апреле 2019 года. Ему удалось одержать победу на состоявшихся в начале февраля собраниях партийных активистов в штате Айова.

В середине февраля президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против проголосовать за Буттиджича, который является открытым геем, на выборах главы государства.