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Сотрудников Twitter призвали работать дома из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Компания Twitter опубликовала рекомендацию для своих сотрудников, которые находятся по всему миру, работать из дома, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

По словам руководителя отдела HR Дженнифер Кристи, данные ограничения касаются в первую очередь сотрудников Twitter, находящихся в Гонконге, Южной Корее и Японии. Компания проводит работу по оптимизации удаленного доступа. При этом нововведение не касается работников, чье присутствие необходимо в офисе.

1 марта руководство Twitter приостановило все «некритические» поездки и мероприятия, включая запланированное выступление генерального директора Джека Дорси на конференции в Техасе из-за вспышек коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в американском штате Вашингтон.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 3 марта, число жертв нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось в КНР до 2943, общее число заболевших выросло до 80 151. За пределами Китая случаи заражения COVID-19 зафиксированы у более чем 10 тыс. человек в 64 государствах. Скончались от заболевания 128 пациентов.

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