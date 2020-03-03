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В США сравнили присоединение Крыма с вхождением Прибалтики в состав СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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США не признают законным возвращение Крыма в состав России, так же как не признавали присоединение стран Прибалтики к СССР. Об этом 2 марта заявил американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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По его словам, Вашингтон рассчитывает на смену позиции Москвы по Крыму.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоеваны силой», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Гилмор подчеркнул, что по аналогии США будут отстаивать позицию по Крыму.

Эстония, Литва и Латвия получили независимость после революции 1917 года, однако в 1940-м после голосования вошли в состав СССР.

США официально не признавали республики частью Советского Союза, однако де-факто считали их территориями СССР. Это отражалось и в принятых международных документах, например по итогам Ялтинской конференции.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это Украина, США и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

В конце февраля посольство России в США пригласило американских чиновников посетить Крым. Так российские дипломаты отреагировали на заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Крым был «оккупирован» в 2014 году.

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