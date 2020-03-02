CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом 2 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

Сообщается, что CAS принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах МОКа. В ходе слушаний адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОКом подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова — ключевых доказательствах по делу биатлонисток — являются подделкой.

«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОКа и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — рассказали агентству.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе и будут закрыты для прессы.

В феврале 2018 года биатлонистки подали иск к Родченкову. Тогда сообщалось, что каждая из спортсменок требует у него компенсацию в размере $10 млн.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.