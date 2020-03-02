В Санкт-Петербурге мужчина напал на беременную таксистку

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал на управляющую такси беременную женщину. Об этом сообщается на сайте Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник, 2 марта.

Мужчина сел на заднее сиденье автомобиля «Kia Rio», за рулем которого находилась беременная водительница. Когда машина проезжала по Кленовой улице поселка Репино, пассажир напал на женщину и начал душить ее.

«Получив отпор, преступник стал наносить гражданке телесные повреждения и угрожать ей расправой, при этом игнорируя ее слова о том, что она беременна. Женщине удалось вырваться и выбежать из машины, после чего она сразу же позвонила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Наряд вневедомственной охраны прибыл на место в течение трех минут. Злоумышленник попытался скрыться, однако сотрудники Росгвардии смогли задержать мужчину. Пострадавшая была госпитализирована.

27 февраля сообщалось, что в Саратове пассажир напал на таксиста из-за отказа ехать без детского кресла.