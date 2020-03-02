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Сотникова рассказала о своем обещании Путину

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Российская фигуристка Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала о том, как в 12 лет пообещала президенту России Владимиру Путину, что станет олимпийской чемпионкой.

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Это произошло на встрече Путина и тогдашнего министра спорта Виталия Мутко с чемпионами Спартакиады. Аделина подошла к Мутко и попросила его сфотографировать ее с Путиным.

«Я обрадовалась и потянула Путина за пиджак: «Владимир Владимирович, а можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» Уже сфотографировались, но тут я беру фотоаппарат и говорю: «Что-то не очень хорошо получилось. Перефотографируйте, пожалуйста». Владимир Владимирович тут говорит: «Ты кто у нас такая?» Я говорю: «Фигуристка, Аделина Сотникова». Он такой: «Что, наша надежда на Сочи?» Я отвечаю: «Ну да, я будущая олимпийская чемпионка», — рассказала Сотникова.

Ранее в этот же день Сотникова объявила о завершении карьеры. По словам 23-летней спортсменки, она продолжит выступать, но уже не на профессиональной арене. Она отметила, что участвовать в соревнованиях ей не позволяет здоровье.

Спортсменка 18 февраля была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 Москвы в отделение первой нейрохирургии. По данным РЕН ТВ, у нее диагностирован дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, Сотникова перенесла операцию.

Фигуристка является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012 и 2014), а также двукратной вице-чемпионкой Европы (2013 и 2014). На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году она завоевала золотую медаль и стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

В последний раз в официальных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/16, но о завершении карьеры не объявляла.

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