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Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1» в понедельник, 2 марта.

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По словам 23-летней спортсменки, она продолжит выступать, но уже не на профессиональной арене. Она отметила, что участвовать в соревнованиях ей не позволяет здоровье.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

Спортсменка 18 февраля была госпитализирована в городскую клиническую больницу №67 Москвы в отделение первой нейрохирургии. По данным РЕН ТВ, у нее диагностирован дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, Сотникова перенесла операцию.

19 февраля, агент Сотниковой Мария Шашина сообщила, что фигуристке предстоит пройти долгий курс реабилитации после перенесенной операции. Об этом в среду, 19 февраля, на своей странице в Instagram заявила агент спортсменки.

Сотникова является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012 и 2014), а также двукратной вице-чемпионкой Европы (2013 и 2014). На Олимпийских играх в Сочи в 2014 она завоевала золотую медаль и стала первой в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании.

В последний раз в официальных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/16, но о завершении карьеры не объявляла.

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