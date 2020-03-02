Глава ФФККР прокомментировал завершение карьеры Сотниковой

Российская фигуристка Аделина Сотникова имела шансы долго выступать на высоком уровне, однако травмы ей помешали. Об этом 2 марта заявил «Известиям» президент и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

«К сожалению, от фактора здоровья никуда не уйдешь, особенно в таком виде спорта, как фигурное катание. Эти проблемы в значительной степени помешали Аделине удержаться на вершине после Олимпиады. Считаю, что при более удачном стечении обстоятельств она могла достаточно долго бороться за первые места крупных соревнований», — сказал он.

По мнению Писеева, несмотря на травмы, Сотниковой удалось завоевать олимпийское золото, что перевешивает все ее остальные достижения. Он напомнил, что до нее российские и советские спортсмены на протяжении долгого времени не побеждали на Олимпиаде в женском одиночном катании.

«Всегда буду благодарен Сотниковой, что она сломала эту неприятную традицию, задав тон нашему доминированию в этой дисциплине на следующие годы и показав ориентир таким нашим талантливым девочкам, как Алина Загитова и нынешние лидеры мирового катания — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная», — добавил он.

Ранее в этот же день Сотникова объявила о завершении карьеры. По словам 23-летней спортсменки, она продолжит выступать, но уже не на профессиональной арене. Она отметила, что участвовать в соревнованиях ей не позволяет здоровье.

Спортсменка 18 февраля была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 Москвы в отделение первой нейрохирургии. По данным РЕН ТВ, у нее диагностирован дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, Сотникова перенесла операцию.

Фигуристка является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012 и 2014), а также двукратной вице-чемпионкой Европы (2013 и 2014). На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году она завоевала золотую медаль и стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

В последний раз в официальных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/16, но о завершении карьеры не объявляла.