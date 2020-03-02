Эрдоган заверил в отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что у Анкары нет проблем с Москвой и Тегераном в Сирии. Об этом он сообщил в понедельник, 2 марта, в ходе выступления в турецкой столице.

«Я еще раз обращаюсь к России и Ирану, у нас с вами нет никаких проблем в Сирии», — цитирует его агентство Anadolu.

При этом он призвал Москву и Тегеран «выяснить для себя урок из опыта» тех, кто нападает на турецкую сторону. Долгом Анкары Эрдоган назвал уничтожить людей, ставящих под угрозу жизни турецких солдат.

Также он добавил, что в Сирии Турция борется за свою национальную безопасность, напомнив, что именно Турция приняла 3,7 млн беженцев, но больше «не может нести этот груз», пишет «РИА Новости».

5 марта Эрдоган прибудет в Москву, чтобы обсудить позиции по ситуации в Сирии с президентов России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Кремле предстоящую встречу уже назвали непростой.

Ранее в феврале Эрдоган называл происходящее в идлибской зоне деэскалации войной, обвинял Москву и Дамаск в атаках на мирных сирийцев и призывал остановить агрессию. При этом он просил Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

В сирийской провинции Идлиб продолжаются столкновения военных САР с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия заняла почти половину идлибской зоны деэскалации, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. В ответ Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если силы Дамаска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона поддерживает действия Дамаска в Идлибе и пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров. Пока не смогли прийти к соглашению.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.