Renault представила электрический автомобиль-трансформер

Французская компания Renault представила новый концептуальный автомобиль Morphoz.

Как сообщает 2 марта пресс-служба бренда, машина построена на новой платформе CMF-EV, которая разработана для экологически чистых моделей.

Отмечается, что Renault Morphoz представляет собой четырехместный автомобиль-трансформер, который может менять габариты. Например, в режиме City длина машины составляет 4400 мм, а размер колесной базы равен 2730. При активации режима Travel длина концепта увеличивается до 4800 мм, а колесной базы — до 2930 мм.

В зависимости от версии машина может оснащаться аккумуляторами мощностью 40 или 50 кВ/час. На одной зарядке батарей автомобиль способен проехать до 400 км. Также модель оснастят системой беспилотного управления третьего уровня: Renault Morphoz может самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования. При этом водитель должен всегда находиться на месте и контролировать поездку.

26 февраля сообщалось, что Renault представила обновленную модель Talisman.