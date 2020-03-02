Audi привезет в Россию электромобиль e-tron

На российском рынке появится новый электромобиль Audi e-tron. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Модель представляет собой кроссовер с высоким дорожным просветом и фирменной системой полного привода quattro. Автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 400 л.с. Запас хода машины без подзарядки составляет 400 км.

Длина автомобиля составляет 4901 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1583 мм. Колесная база достигает 2928 мм.

В базовое оснащение автомобиля войдут система вызова экстренных оперативных служб, климат-контроль, подушки безопасности, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Опционально можно заказать проекционный дисплей, стереосистему, навигатор, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при смене полосы движения, систему ночного видения, люк в крыше с электрическим приводом, передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа.

Продажи Audi e-tron в России начнутся во втором квартале 2020 года. Цена машины пока неизвестна. В Германии стоимость автомобиля начинается от €69 100 (5 млн рублей).

28 февраля сообщалось, что российские дилеры Audi начали принимать заказы на новый кроссовер Audi SQ7.