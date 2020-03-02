Кабриолеты Aurus примут участие в параде Победы

Российские кабриолеты Aurus должны принять участие в параде Победы в этом году. Об этом 2 марта в интервью «РИА Новости» заявил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

«Конечно, кабриолеты Aurus должны быть на параде, тем более 75-летия Великой Победы», — отметил собеседник агентства.

Государственные испытания парадных кабриолетов завершились в начале февраля 2020 года. При этом все заложенные в техническом задании требования были выполнены.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Планируется выпуск на базе единой платформы седанов, лимузинов, кабриолетов, минивэнов и внедорожников.

12 февраля сообщалось, что второй автосалон Aurus откроется в Москве в первом полугодии 2021 года. В нем потенциальные покупатели смогут познакомиться с автомобилями Aurus, возможностями индивидуализации машин, условиями их приобретения и обслуживания.