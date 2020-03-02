Экспозицию Якутии открыли в Музее Гуггенхайма

В Нью-Йорке в Музее Соломона Гуггенхайма открылась экспозиция Якутии. Стенд презентовали в рамках антиурбанистической выставки известного нидерландского архитектора Рема Колхаса «Countryside, TheFuture» («Сельская местность: будущее»). Выставка продлится полгода.

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии, выставка посвящена изменениям, которые происходят не в городах, а в сельской местности. Авторы пытаются показать, как глобальные процессы влияют на будущее территорий.

Выставку готовили специалисты исследовательского подразделения фирмы ОМА (Officefor Metropolitan Architecture) Рема Колхаса и студенты Высшей школы дизайна в Гарварде.

Экспозиция Якутии состоит из трех частей. Первая посвящена исследованиям и проблемам сохранения вечной мерзлоты. Вторая – тому, какие изменения происходят в ландшафте. В третьем разделе – серии фотографий «Тикси» Евгении Арбугаевой и отрывки из якутских фильмов.

Ранее сообщалось, что урочище Юнюген в Якутии получит статус геологического памятника природы. В этом районе в условиях вечной мерзлоты сохранилось большое количество остатков ископаемых животных.