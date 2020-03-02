Прямой эфир

Экспозицию Якутии открыли в Музее Гуггенхайма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нью-Йорке в Музее Соломона Гуггенхайма открылась экспозиция Якутии. Стенд презентовали в рамках антиурбанистической выставки известного нидерландского архитектора Рема Колхаса «Countryside, TheFuture» («Сельская местность: будущее»). Выставка продлится полгода.

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии, выставка посвящена изменениям, которые происходят не в городах, а в сельской местности. Авторы пытаются показать, как глобальные процессы влияют на будущее территорий.

Выставку готовили специалисты исследовательского подразделения фирмы ОМА (Officefor Metropolitan Architecture) Рема Колхаса и студенты Высшей школы дизайна в Гарварде.

Экспозиция Якутии состоит из трех частей. Первая посвящена исследованиям и проблемам сохранения вечной мерзлоты. Вторая – тому, какие изменения происходят в ландшафте. В третьем разделе – серии фотографий «Тикси» Евгении Арбугаевой и отрывки из якутских фильмов.

Ранее сообщалось, что урочище Юнюген в Якутии получит статус геологического памятника природы. В этом районе в условиях вечной мерзлоты сохранилось большое количество остатков ископаемых животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таяние вечной мерзлоты грозит возродить доисторические болезни
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020