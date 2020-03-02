Водителя поместили под арест после ДТП с 4 погибшими в Удмуртии

В Удмуртии суд отправил под домашний арест участника аварии, в результате которой погибли четыре человека. Годовалый ребенок с травмами остается в больнице.

Авария произошла 24 февраля на дороге Игра–Глазов. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada XRay. В результате ДТП погибли родители и двое детей, которые находились во втором автомобиле. В салоне Lada выжила только годовалая девочка, которая была госпитализирована с различными травмами.

За рулем иномарки находился 34-летний житель Глазовского района. Ему предъявлено обвинение в рамках статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц». Мужчина отправлен под домашний арест, сообщает ИА «Сусанин».

В ходе экспертизы будет установлена тяжесть вреда, причиненного пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в результате ДТП на территории Свердловской области погибли пять человек. Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с Ford Focus. Все погибшие находились в отечественной машине. Водитель иномарки госпитализирован.