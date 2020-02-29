Прямой эфир

В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.

ДТП произошло вечером 28 февраля на дороге поселок Косулино — поселок Бобровский, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В автомобиле ВАЗ было пять человек — четыре мужчины и женщина, их личности сейчас устанавливаются. Мужчина, водитель иномарки, госпитализирован в ГКБ № 36 Екатеринбурга, сообщает сайт URA.RU.

Причина аварии не уточняется.

28 февраля камеры наблюдения сняли дорожно-транспортное происшествие в Невском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на улице Кибальчича. На дороге столкнулись «Волга» и Renault Logan, в результате чего отечественный автомобиль загорелся.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подростки пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020