В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек

Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.

ДТП произошло вечером 28 февраля на дороге поселок Косулино — поселок Бобровский, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В автомобиле ВАЗ было пять человек — четыре мужчины и женщина, их личности сейчас устанавливаются. Мужчина, водитель иномарки, госпитализирован в ГКБ № 36 Екатеринбурга, сообщает сайт URA.RU.

Причина аварии не уточняется.

28 февраля камеры наблюдения сняли дорожно-транспортное происшествие в Невском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на улице Кибальчича. На дороге столкнулись «Волга» и Renault Logan, в результате чего отечественный автомобиль загорелся.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в ДТП никто не пострадал.