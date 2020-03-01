В Кузбассе в ДТП с автобусом погиб один человек

В результате столкновения вахтового автобуса с автомобилем «УАЗ» в Кузбассе один человек погиб и четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ «Хантер» не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, на повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Нефаз», — рассказали агентству в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе находилось 15 человек. Троим была оказана разовая медицинская помощь, а водителя «УАЗ» и его пассажира доставили в больницу, где впоследствии пассажир скончался.

Ранее в этот день в Москве в результате аварии с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля пострадали два человека. Инцидент произошел у дома 125 на Варшавском шоссе в районе станции метро «Южная».