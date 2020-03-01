Прямой эфир

В Кузбассе в ДТП с автобусом погиб один человек

0
Фото: vk.com/junetv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения вахтового автобуса с автомобилем «УАЗ» в Кузбассе один человек погиб и четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ «Хантер» не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, на повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Нефаз», — рассказали агентству в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе находилось 15 человек. Троим была оказана разовая медицинская помощь, а водителя «УАЗ» и его пассажира доставили в больницу, где впоследствии пассажир скончался.

Ранее в этот день в Москве в результате аварии с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля пострадали два человека. Инцидент произошел у дома 125 на Варшавском шоссе в районе станции метро «Южная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшего в ДТП под Ульяновском подростка направили в Москву
Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020