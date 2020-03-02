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Организаторы перенесли юбилейный тур Наталии Орейро по России на осень

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Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский
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Запланированный на весну юбилейный тур Наталии Орейро по России перенесен на ноябрь-декабрь. Об этом 2 марта сообщили организаторы тура на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Представители организации «Гамаюн продакшн» подчеркнули, что гастроли, которые были запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре, Краснодаре и других городах, не состоятся «в связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде», пишет сайт kp.ru.

Гастрольный тур Орейро с программой «20 лет вместе» пообещали провести в тех же городах в ноябре-декабре 2020 года. Их точные даты сообщат позднее, пишет «Газета.ру». Информация о действительности купленных билетов, об их обмене или возврате денег за них вскоре будет объявлена на сайтах организаторов и на официальных страницах в социальных сетях.

Российским зрителями Наталия Орейро известна как звезда сериалов «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Качорра». Прошлые гастроли уругвайской актрисы и певицы прошли в России весной 2019 года с программой «Незабываемый тур». Орейро тогда выступила в 15 российских городах, а также в Минске и Ереване.

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