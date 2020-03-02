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Кабмин разработает целевой показатель для закупок товаров для нацпроектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, предложил разработать целевой показатель использования российских товаров при реализации нацпроектов и закупках для них.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. В связи с этим возникает необходимость планирования, передает ТАСС.

27 февраля Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам назначил ряд российских вице-премьеров кураторами национальных проектов.

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Ранее, 25 февраля, Путин назвал цели этих проектов. От отметил, что в отличие от госпрограммы, при разработке нацпроектов учитываются конкретные задачи, определяются средства, необходимые для их решения и ответственные за это лица.

В тот же день Мишустин сообщил, что перед правительством стоят две основные задачи: повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики. Он подчеркнул, что кабмин выполнит задачи, поставленные Путиным, включая сформулированные в нацпроектах.

Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.

Спустя несколько дней премьер заявил, что проблемы с реализацией национальных проектов связаны, в том числе, с излишней бюрократизацией. По его словам, предыдущее правительство «очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно», но существующий механизм работы нужно доработать.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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