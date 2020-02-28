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Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Информацию о возможных нарушениях при использования средств на реализацию национальных проектов ведомства должны незамедлительно передавать в правоохранительные органы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу, 28 февраля, передает ТАСС.

Премьер отметил, что необходимо заранее выявлять риски нецелевого использования средств, которые были выделены на нацпроекты.

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В этой сфере, по его словам, правительство рассчитывает на поддержку Генпрокуратуры, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД), Росфинмониторинга и других структур.

Накануне Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам назначил ряд российских вице-премьеров кураторами национальных проектов.

Ранее, 25 февраля, президент России Владимир Путин назвал цели этих проектов в стране. По его словам, использовавшиеся в государстве ранее госпрограммы не отвечают задачам, стоящим перед правительством. Он добавил, что в России нацпроекты являются инструментом достижения национальных целей, что можно было бы совместить.

В тот же день Мишустин заявил, перед правительством стоят две основные задачи: повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики. Он подчеркнул, что кабмин выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, включая сформулированные в нацпроектах и национальных целях.

Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.

Спустя несколько дней премьер заявил, что проблемы с реализацией национальных проектов связаны, в том числе, с излишней бюрократизацией, отмечает РБК. По его словам, предыдущее правительство «очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно», но существующий механизм работы над нацпроектами нужно доработать.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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