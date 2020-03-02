Прямой эфир

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Биробиджане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Биробиджане задержали водителя автомобиля ISUZU, который при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. После случившегося виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Как уточняет ИА EAOMedia, инцидент произошел в ночь на 1 марта в районе дома на улице Лукашова. Водитель и его автомобиль были обнаружены в ходе оперативно-розыскных действий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ночь на 2 марта произошло крупное ДТП во Владимирской области. В городе Гороховец на 335-м км трассы М-7 столкнулись пассажирский автобус и фура. В результате один человек погиб, 14 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
Число попавших в больницу детей после ДТП под Ульяновском возросло до пяти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020