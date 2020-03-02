Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Биробиджане

В Биробиджане задержали водителя автомобиля ISUZU, который при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. После случившегося виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Как уточняет ИА EAOMedia, инцидент произошел в ночь на 1 марта в районе дома на улице Лукашова. Водитель и его автомобиль были обнаружены в ходе оперативно-розыскных действий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ночь на 2 марта произошло крупное ДТП во Владимирской области. В городе Гороховец на 335-м км трассы М-7 столкнулись пассажирский автобус и фура. В результате один человек погиб, 14 пострадали.