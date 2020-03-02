Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с фурой под Владимиром

Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 3:20 2 марта в городе Гороховец на 335-м км трассы М-7. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с номерами Чувашской Республики и фура Mercedes с номерами Республики Мордовия.

По данным полиции, в автобусе на момент аварии находились 16 человек. Отмечается, что среди пострадавших нет детей. У большей части пассажиров — травмы легкой степени тяжести, в том числе ушибы и переломы.

«Пострадали 14 пассажиров и водитель, все они доставлены в медучреждение. Еще один пассажир погиб на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал», — цитирует собеседника агентство.

Он уточнил, что в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижний Новгород. Все они были доставлены в Гороховецкую центральную районную больницу. Движение на участке дороги пока осуществляется по одной полосе в сторону Нижнего Новгорода.

1 марта сообщалось, что на юге Москвы автомобиль такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате аварии три человека пострадали.