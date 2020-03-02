Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале марта

В начале марта в Москве потеплеет до плюс 10 градусов, ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 2 марта.

По словам специалиста, уже со вторника, 3 марта, столбики термометров в ночное время суток не будут опускаться ниже нуля градусов. В среду температура воздуха днем будет составлять 4-6 градусов со тепла.

«В первой половине недели ожидается небольшой дождь, а начиная с четверга (5 марта — Ред.) просто малооблачная погода с солнышком. Будет, конечно, теплая погода от 5 до 10 градусов», — сообщил Вильфанд «РИА Новости».

В четверг, пятницу и субботу осадков не ожидается. Точный прогноз на 8 марта синоптики пока дать не могут.

Накануне Вильфанд предупредил, что в течение первой недели марта температура воздуха будет ежедневно расти, а климатическая норма будет превышена на 6-9 градусов. При этом подобные погодные аномалии специалист назвал нормальными для Москвы.

По данным погодного центра «Фобос», устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений придется на 20 марта.