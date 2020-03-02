Россиянам могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

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