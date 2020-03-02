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Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Российские граждане смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. Список городов уже утвержден приказом минсельхоза региона (есть в распоряжении «Известий»).

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В него вошли 1687 населенных пунктов. В их числе и те, которые находятся на первой линии моря, и популярные курорты, указал директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, среди них станица Анапская, входящая в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

Декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина заметила, что одна из главных особенностей программы — то, что воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства.

Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года, сообщили «Известиям» в Минсельхозе России. На данный момент идет заключение соглашений с банками, которые пожелали участвовать в программе. Всего было получено более 17 тыс. заявок, в эксперименте решили поучаствовать все субъекты страны.

Льготная ипотека — одна из составляющих госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она была принята в мае 2019-го, главная цель — сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности. В том числе за счет создания необходимой инфраструктуры и улучшения жилищных условий на селе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

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