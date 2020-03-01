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Профсоюз CGT призвал к новым протестам против пенсионной реформы во Франции

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Фото: TASS/imago images/PanoramiC/Federico Pestellini
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Лидер французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез в воскресенье, 1 марта, призвал граждан организовать новые акции протеста в связи с пенсионной реформой.

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Такое заявление он сделал после того, как 29 февраля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о том, что правительство намерено утвердить законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте, передает ТАСС.

«Действия правительства возмутительны, реакция на них обязательно последует», — заявил Мартинез. Также он добавил, что 2 марта будет организована встреча представителей профсоюзов и молодежных организаций, на которой они обсудят «организацию нового дня мобилизации на следующей неделе».

Помимо Мартинеза, свое негодование выразили глава синдиката Force ouvrière Ив Верье и лидер «Французской конфедерации христианских рабочих» (CFTC) Сириль Шабанье.

С 5 декабря 2019 года во Франции начались протесты против пенсионной реформы. Основная часть манифестантов являлись сотрудниками Национального общества железных дорог и Парижского автономного управления транспорта.

8 декабря Филипп сообщил, что власти доведут пенсионную реформу до конца. Позже он заявил, что реформа направлена на повышение покупательной способности работающих и пенсионеров и уважение интересов граждан.

11 января власти согласились исключить из реформы наиболее критикуемое положение о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Реформа предполагает также введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий.

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