Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Эйфелеву башню в Париже закрыли для посещений в пятницу, 24 января, из-за забастовки профсоюзов Франции. Об этом сообщается на странице достопримечательности в Twitter.

«Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта», — говорится в сообщении от лица башни.

Вместе с тем для посетителей оставили открытой площадку перед архитектурным сооружением. Вход на нее для туристов и горожан бесплатный, отмечает «Федеральное агентство новостей».

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy