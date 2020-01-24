Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Эйфелеву башню в Париже закрыли для посещений в пятницу, 24 января, из-за забастовки профсоюзов Франции. Об этом сообщается на странице достопримечательности в Twitter.

«Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта», — говорится в сообщении от лица башни.

Вместе с тем для посетителей оставили открытой площадку перед архитектурным сооружением. Вход на нее для туристов и горожан бесплатный, отмечает «Федеральное агентство новостей».

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

Как отмечает телеканал «360», сотрудники самой мощной гидроэлектростанции Grand’Maison во Франции 22 января приостановили работу Эйфелевой башни в знак протеста против пенсионной реформы властей.

Во Франции забастовки против пенсионной реформы начались 5 декабря 2019 года, пишет «Газета.ру». Большая часть протестующих — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта. Суммарно они потеряли уже свыше €1 млрд. Среди манифестантов — адвокаты, педагоги, муниципальные работники. Энергетики также выражают протест, периодически отключая свет в целых коммунах. Как пишет НСН, проект пенсионной реформы могут представить 24 января на заседании французского кабмина.

11 января сообщалось, что власти Франции отзовут самое критикуемое положение пенсионной реформы. Речь идет о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.