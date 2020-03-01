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Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно информации от источника телеканала, задержанный оказался 40-летним гражданином Чили. Он прибыл как турист в столицу накануне.

В четверг, 27 февраля, стало известно, что в России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Сергей Жуков. Соответствующая инициатива, по его словам, поступит в Минтранс до апреля.

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