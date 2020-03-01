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Анисимов победным буллитом принес победу «Оттаве» в игре с «Детройтом»

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Фото: Global Look Press/Jeanine Leech/Icon Sportswire vi
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«Оттава Сенаторз» на своем льду одолела по буллитам «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Отличился игрок хозяев российский форвард Артем Анисимов. В течении матча он забросил две шайбы (34 и 47 минута), а также нанес единственный и победный бросок в послематчевой перестрелке. Еще одной шайбой в составе хозяев отметился Скотт Сабурин (42). Гости ответили голами Франса Нильсена (4), Дилана Ларкина (27) и Сэма Ганье (48).

31-летний Анисимов был признан первой звездой встречи. На его счету 20 (15+5) очков в 48 матчах. «Детройт» проиграл в девятый раз за последние десять матчей.

В следующем матче «Оттава» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз», а «Детройт» примет дома «Колорадо Эвеланш».

26 февраля Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Виннипег Джетс». Победитель определился в серии буллитов (4:3).

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