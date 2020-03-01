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Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» выиграть матч НХЛ

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Фото: REUTERS/Aaron Doster/USA TODAY Sports
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Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи и помогли «Тампе» обыграть «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 4:3. В составе «Тампы» отличились Тайлер Джонсон (14-я минута), Ондржей Палат (28-я минута), Янни Гурд (32-я минута) и Алекс Киллорн (35-я минута). Кучеров и Сергачев сделали по две результативные передачи в эпизодах с первыми двумя шайбами. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

У проигравшей команды шайбы забросили Эндрю Мэнджапани (34-я минута), Элиас Линдходьм (35-я минута) и Шон Монахан (58-я минута). Отмечается, что в этом матче «Тампа» прервала серию из четырех поражений, клуб располагается на втором месте в Восточной конференции, пишет ТАСС.

26 февраля Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Виннипег Джетс». Победитель определился в серии буллитов (4:3).

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